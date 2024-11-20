Разработки советских инженеров изучают в России для апробации в зоне СВО

В России изучают разработки советских инженеров для апробации их в зоне спецоперации.

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Об этом рассказал генеральный директор новгородского научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев, пишет ТАСС. В настоящее время специалисты центра изучают архивные документы с советскими разработками в области беспилотной авиации для их применения в зоне СВО.

Работали над данной темой еще с 1950-х годов. Но потом все заморозили, опасались, что случится ядерный конфликт, и эта наработки не понадобятся. Оказалось, что была масса очень хороших решений. Они были реализованы на том уровне развития технологий советскими инженерами в 1970-е и 1980-е годы. И, как отметил Алексей Чадаев, сейчас специалисты центра занимаются, "скажем так, инженерной археологией, делая неожиданные находки и находя дедушек-разработчиков, которые еще что-то помнят".

Ранее "РГ" писала о том, что в серийное производство запустили разработку центра - дрон-камикадзе "Князь Вандал Новгородский". Его впервые применили в августе 2024 года, когда ВСУ вторглись в Курскую область.