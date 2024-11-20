Снятие ограничений на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России со стороны США «укрепит шансы Украины» сохранить свой плацдарм в Курской области, и может отбить желание КНДР отправлять солдат в РФ. Такую оценку дает Asia Times.

По мнению авторов материала, снятие ограничений США может помочь Украине отразить попытки ВС РФ выбить ВСУ из Курской области, а также укрепит позиции Киева перед возвращением Дональда Трампа.

«Участие Северной Кореи может быть главной причиной, побуждающей к снятию ограничений на ATACMS. Помимо укрепления шансов Украины сохранить свой плацдарм на российской территории, этот шаг может также отбить у Северной Кореи желание отправлять больше войск», — говорится в тексте.

В то же время отмечается, что соответствующее решение администрации Джо Байдена «оказалось слишком незначительным и запоздалым».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Стало известно, как Россия ответила на удары ATACMS по своей территории

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

19 ноября МО РФ заявило об атаке ATACMS на Брянскую область, эту информацию анонимно подтвердили два американских чиновника.