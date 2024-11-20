Пленный ВСУ рассказал о психических расстройствах военных

Некоторые украинские военные, привлекающиеся к подготовке мобилизованных на полигонах, из-за психических расстройств не имеют права брать в руки оружие. Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Рафалюк, сдавшийся в плен в Курской области.

"Приехали на работу [сотрудники] ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ТАСС) и забрали, нас там было три человека, всех троих забрали. Отправили в Ровно на полигон. Обучали бывшие военные украинской армии - ну как, они действительные военные, только уже списанные. Были даже такие, которым запрещалось оружие в руки брать. Наверное, из-за психических расстройств. Было несколько человек, которым запрещалось оружие выдавать в руки", - сказал он на распространенных Минобороны РФ кадрах.

По словам пленного, уже в зоне боевых действий украинская сторона нанесла несколько ударов дронами по своим войскам "для того, чтобы было меньше пленных с украинской стороны".