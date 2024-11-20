США передаст Украине крупный пакет военной помощи

Пентагон поставит Украине новую партию оружия на сумму не менее 275 миллионов долларов. Как сообщает Associated Press, администрация уходящего в отставку президента США Джо Байдена «спешит сделать все возможное», чтобы помочь Киеву до вступления в должность Дональда Трампа.

Как рассказали американские чиновники, в новый пакет помощи Украине входят средства ПВО, в том числе высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые боеприпасы Javelin и различные запчасти.

Новая партия оружия - последняя или одна из последних, которую сможет передать Украине Байден - будет направлена на фоне растущих опасений по поводу эскалации конфликта. Ранее Байден предоставил Украине полномочия для ударов ракетами большей дальности по России, а президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину.

Москва предупредила что атаки ракетами ATACMS по территории России могут вызвать «резкую ответную реакцию», отмечает AP.

В дополнение к оружию, поставляемому Пентагоном, Госдепартамент США санкционировал продажу Украине неуказанного оборонного оборудования и услуг на сумму в сто миллионов долларов. В сделку входят услуги по восстановлению транспортных средств, техническая помощь, обучение и «другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программ».