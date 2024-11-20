Российские дроны начали посыпать солдат ВСУ минами "Лепесток"

В ходе отражения контратаки ВСУ в Харьковской области на видео попал новый тактический прием российских оператором БПЛА: осыпание противника миниатюрными противопехотными минами "Лепесток".

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Боеприпас этот размером со стручок фасоли, но способен серьезно повредить руку или ногу неосторожному человеку. Под Липцами российские дроны высыпали пригоршни "Лепестков" прямо на головы украинским солдатам, лишая их возможности сдвинуться с места.

Также использовались более традиционные бомбы и FPV-дроны. На отражении атаки работали несколько команд операторов БПЛА, так как угрозы была серьезной.

Несколько БМП-1 и БТР М113 ВСУ при поддержке танка и броневиков довезли пехоту до посадки, где и техника, и высадившаяся из нее пехота попали под плотный огонь артиллерии и дронов. Спешащий убраться из этого ада водитель бронетранспортера так рванул с места, что из открытого десантного люка вывалился раненый.