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Стало известно, как Россия ответила на удары ATACMS по своей территории

Сегодня ночью в Шостке Сумской области прогремел мощный взрыв на заводе «Импульс», после чего началась вторичная детонация. Об этом со ссылкой на военкоров пишет «Царьград».

Стало известно, как Россия ответила на удары ATACMS по своей территории
© Zuma / ТАСС

По информации издания, местные жители сообщили о «мощнейшей детонации» в Сумской области примерно за полчаса до полуночи. Затем фотографии взрыва появились и у российских военкоров и военных экспертов.

В частности, военный обозреватель Юрий Подоляка разместил фото взрыва, подчеркнув, что он произошел «после прилета».

«На заводе «Импульс», что-то очень мощно и громко взорвалось. С последующей вторичной детонацией», - заметил он.
© соцсети

А блогер Сергей Колясников, обратил внимание на то, что завод «Импульс» ходит в перечень предприятий, «имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины». При этом, по его словам, удар был заводу был «с красивым грибком и вторичной детонацией».

«Импульс» является единственным на Украине, на котором в замкнутом цикле изготавливается полный ассортимент средств инициирования зарядов промышленных взрывчатых веществ, обеспечивая потребности горнорудной и угольной промышленности, металлургии, теплоэнергетики и строительства», - напомнили «Военкоры Русской весны».

В свою очередь сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале уточнил, что взрывы были видны даже из города Глухова, расположенного в 33 километрах от «Импульса».

«На данный момент преждевременно говорить об уничтожении данного предприятия ВПК, но то, что процессу демилитаризации был придан новый мощный импульс - это очевидно», - констатировал он.

Удар по предприятию был нанесен на фоне сообщений о получении Украиной разрешения бить американскими баллистическими ракетами ATACMS вглубь российской территории. В частности, 19 ноября Владимир Зеленский подтвердил, что Киев намерен использовать это оружие.

Лавров раскрыл подробности атаки с помощью ATACMS на Брянскую область

При этом Минобороны РФ заявляло, что в ночь на 19 ноября ВСУ уже применили ракеты ATACMS для атаки по Брянской области. Пять снарядов были уничтожены, еще один поврежден. В результате падения на военном объекте произошел пожар, который удалось быстро ликвидировать.