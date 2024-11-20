Стало известно, как Россия ответила на удары ATACMS по своей территории

Сегодня ночью в Шостке Сумской области прогремел мощный взрыв на заводе «Импульс», после чего началась вторичная детонация. Об этом со ссылкой на военкоров пишет «Царьград».

© Zuma / ТАСС

По информации издания, местные жители сообщили о «мощнейшей детонации» в Сумской области примерно за полчаса до полуночи. Затем фотографии взрыва появились и у российских военкоров и военных экспертов.

В частности, военный обозреватель Юрий Подоляка разместил фото взрыва, подчеркнув, что он произошел «после прилета».

«На заводе «Импульс», что-то очень мощно и громко взорвалось. С последующей вторичной детонацией», - заметил он.

© соцсети

А блогер Сергей Колясников, обратил внимание на то, что завод «Импульс» ходит в перечень предприятий, «имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины». При этом, по его словам, удар был заводу был «с красивым грибком и вторичной детонацией».

«Импульс» является единственным на Украине, на котором в замкнутом цикле изготавливается полный ассортимент средств инициирования зарядов промышленных взрывчатых веществ, обеспечивая потребности горнорудной и угольной промышленности, металлургии, теплоэнергетики и строительства», - напомнили «Военкоры Русской весны».

В свою очередь сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале уточнил, что взрывы были видны даже из города Глухова, расположенного в 33 километрах от «Импульса».

«На данный момент преждевременно говорить об уничтожении данного предприятия ВПК, но то, что процессу демилитаризации был придан новый мощный импульс - это очевидно», - констатировал он.

Удар по предприятию был нанесен на фоне сообщений о получении Украиной разрешения бить американскими баллистическими ракетами ATACMS вглубь российской территории. В частности, 19 ноября Владимир Зеленский подтвердил, что Киев намерен использовать это оружие.

Лавров раскрыл подробности атаки с помощью ATACMS на Брянскую область

При этом Минобороны РФ заявляло, что в ночь на 19 ноября ВСУ уже применили ракеты ATACMS для атаки по Брянской области. Пять снарядов были уничтожены, еще один поврежден. В результате падения на военном объекте произошел пожар, который удалось быстро ликвидировать.