Началось серийное производство оптоволоконного дрона "Князь Вандал Новгородский"

В серийное производство запустили оптоволоконный дрон-камикадзе "Князь Вандал Новгородский". Аппарат применяют на всех направлениях спецоперации.

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Об этом сообщил генеральный директор новгородского научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев, пишет ТАСС. Он отметил, что статистика по применению беспилотника есть, но не разглашается. Военнослужащие отмечают эффективность "Князя Вандала Новгородского".

Как говорят производители, они хотели применить свой беспилотник массово сразу на всем фронте и с максимальным эффектом. Но ВСУ вторглись в Курскую область, и поэтому пришлось форсировать работу. Беспилотник впервые применили в августе 2024 года, чтобы "удивить неприятеля" в Курской области.