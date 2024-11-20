FPV-дрон влетел в десантный отсек набитого боевиками ВСУ БТР Stryker

В Курской области оператор FPV-дрона загнал свой коптер точно в открытое десантное отделение украинского БТР Stryker. Машина была набита украинскими солдатами, которых бронемашина забирала с позиции. Видео удара появилось в сети.

Хорошей картинкой мы обязаны оптоволоконному кабелю, по которому управлялся дрон. Он же позволили оператору БПЛА не спешить и тщательно прицелиться.

Удар был нанесен в момент погрузки в БТР раненых. От огня наземных подразделений БТР прикрылся дымовой завесой.

Дроны с управлением по оптоволокную применяются российской стороной все чаще и чаще. В Курской области они подбили два танка Abrams - причем одна американская машина была спрятана в лесу и коптер нашел ее, пробравшись между деревьями.