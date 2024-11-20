Российские силы закрепились в районе административных зданий в центральной части Часова Яра в ДНР. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

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По словам подполковника, Вооруженным силам (ВС) РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в последние несколько суток. Военные прорвали оборону противника и продвинулись на 1,5 километра от северо-восточной окраины города, закрепившись в центре.

Марочко добавил, что украинские войска всячески пытаются стабилизировать ситуацию, однако, косвенные признаки указывают на нехватку ресурсов у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

14 ноября Марочко заявлял, что боевики «Азова»* были переброшены для устрашения других украинских подразделений в район Часова Яра. В их задачи входила стабилизация обстановки и недопущение прорыва оборонительных рубежей.

* запрещенная в России террористическая организация