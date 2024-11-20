Воронежский сапер рассказал о поединке с дроном

Воронежец Александр с позывным Аватар в марте получил тяжелые ранения на СВО, потерял руку. Воевать он уже не будет - хотя и рвется, - но опытный военный инженер придумал, как можно работать на победу, находясь в тылу. Вместе с волонтером Еленой Головань, которая регулярно ездит в зону специальной военной операции, ветеран вновь побывал на участке фронта в ЛНР и смог повидать своих боевых товарищей.

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С беспилотниками Александр встречался неоднократно. Прошлой осенью поехал с товарищами на ночную задачу. Выгрузились на месте около полуночи, вскоре услышали зудение дрона и разбежались по окопам.

- Он повисел над дорогой, потом улетел. Прошло минут 15, я вызвался пойти на дорогу и осмотреться. Когда вышел, дрон резко опустился и завис надо мной. Я побежал в ту сторону, откуда пришел, дрон полетел за мной. Я подумал, что так наведу его на наш окоп, и побежал обратно. Бегу строго по тропинке - вокруг заминировано - и думаю: у дрона аккумулятор на 30 минут полета, он с нами тут уже минут 25 занимается...

Аватар бегал туда-сюда раз восемь, пока дрон не упал, исчерпав в охоте весь заряд. На холоде у коптеров аккумуляторы быстро садятся.

Вторая встреча была днем, в прекрасную солнечную погоду. Тоже выехали на задачу - разминировать лесополосу. Александр в блиндаже готовил оборудование к работе. Он услышал за спиной стрекот, похожий на звук газонокосилки, потом раздался взрыв. Аватар не потерял сознания и видел свою раздробленную левую руку, живот и ноги, изрешеченные осколками. Правда, видел одним глазом: на втором обожгло роговицу. Правая рука потеряла подвижность: осколок повредил локтевой сустав.

Потом была череда госпиталей и операций, а в сентябре - отпуск домой перед новым лечением. Вместо левой руки у Александра теперь протез. С его помощью инженер заново научился есть, пить, обуваться... Правая рука по-прежнему не гнется, локтевой сустав на ней только предстоит протезировать.

На позиции родной бригады Елена Головань и Александр добирались восемь часов. Приключений с дронами на этот раз не было, хотя Елена нередко их встречает в командировках и потому прицеп к своему УАЗу "за ленточку" не берет. "С прицепом от коптера не убежишь", - объяснила волонтер.

Для саперов приезд Аватара оказался сюрпризом.

- У меня возникло чувство, словно я в семью вернулся. Родные лица, свой язык, шутки... Как бы ни было страшно, оно того стоило, - рассказал Александр. Единственная неловкость возникла, когда пришло время уезжать: - Мне было больно, что я могу сейчас вернуться в тепло и домашний уют. А они останутся здесь делать свою трудную и опасную работу.

Аватар для себя твердо решил: долечится - и начнет помогать своим саперам. Есть купленный на боевые выплаты парк станков с ЧПУ, инженерные навыки и перечень заказов от боевых товарищей. Фронту много чего нужно, а уж военным инженерам - в особенности.

Елена Головань возит в Кременную все необходимое - от продуктов до РЭБа. А Александр займется специализированной, инженерной оснасткой.