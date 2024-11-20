А не надо было злить Путина! «Москва резко нарастила боевой потенциал армии Ким Чен Ына»

Сегодняшняя новостная повестка настолько плотно напичкана сенсационными событиями, что сохранять способность оперативного реагирования на них становится все труднее и труднее. И кардинальные изменения в архитектуре планетарной безопасности не составляют исключения из этой концепции.

Пока «прогрессивная» мировая общественность с замиранием сердца следили за словесными баталиями «миротворца» Трампа и смуглянки-хохотушки Харрис, а также за продолжающимся варварскими ударами израильтян по Ливану и сектору Газа, ситуация на Корейском полуострове из просто сложной трансформировалась в критическую.

Не удовлетворенные обменом воздушными шариками с эпистолярными и натуральными фекалиями, Сеул и Пхеньян перешли к применению боевых беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. Что закономерно спровоцировало самый серьезный за последние десятилетия кризис между Северной и Южной Кореей.

Вдоль всей линии границы, проходящей по 38-й параллели, наблюдаются мощнейшие сбои всех типов беспроводной связи и практически полное отсутствие сигнала глобальной системы позиционирования (GPS), без которого выстроенные по натовскому образцу армии даже не мыслят себе управления войсками.

Вот как на данный факт отреагировало южнокорейское информационное агентство «Ренхап», назвав в качестве своего источника представителя военной разведки Республики Корея: «По сообщениям наших военных, начиная с 8 ноября системы РЭБ Северной Кореи осуществляют мощные атаки, направленные на глушение сигнала GPS в районах Хэджу и Кэсон, которые затронули десятки гражданских кораблей и несколько самолетов.

Объединенный комитет начальников штабов потребовал от Пхеньяна немедленного (!) прекращения провокаций с подавлением сигнала глобальной системы позиционирования, в противном случае пригрозив привлечением виновного в этих действиях к ответственности. Кроме того, было заявлено о том, что военные структуры армии Республики Корея затронуты не были».

Как относится к этой информации? Двояко. К тому, что Ким Чен Ын в качестве целей наметил исключительно гражданские воздушные и морские суда южан, так же, как и к фейковому заявлению Тель-Авива об уничтожении ракетной отрасли и противовоздушной обороны Ирана.

Видимо, вассалы перманентно дряхлеющего «гегемона» соревнуется в том, кто из них максимально неуклюже и бессовестно соврет о своих победах. А наказание северокорейского военного южнокорейским Объединенным комитетом начальников штабов развеселило и напомнило переможные бредни говорунов с территории компактного проживания последователей Бандеры. С кем поведешься…

Но самое интересное произошло дальше. Неожиданно для Сеула, разоблачение пришло оттуда, откуда не ждали – представители USFK (Штаб сил США в Южной Корее) выпустили возмущенный пресс-релиз, в котором отметили, что «бойцы невидимого (радиоэлектронного) фронта» КНДР создали критически опасную ситуацию для базирующегося на Корейском полуострове американского военного контингента. И особенно для малозаметных истребителей «пятого поколения» F-35 Lightning II.

Оправившись от первого шока, горе-союзники поспешили согласовать свои позиции и выступить уже, так сказать, единым фронтом, однако, ни убедительностью, ни достоверностью их заявления не отличались.

На этом все бы и закончилось, но одному из южнокорейских «экспертов» припомнилась аналогичная ситуация, произошедшая в январе текущего года. Тогда, в ходе тестирования российских систем РЭБ, дислоцированных на территории Калининградского особого района, на несколько дней без сигнала GPS остались приграничные воеводства Польши, Латвия, Литва и столь ревностно охраняемый ими Сувалкский коридор. Более того, по версии польского издания «EPOZNAN» аналогичные проблемы, но чуть ранее испытывали Финляндия и Эстония.

Дальше – больше. В головах южнокорейских специалистов всплыла информация о российских комплексах радиоэлектронной борьбы Р-330Ж «Житель» и «Поле-21», способных не только дезориентировать навигационные системы, но и изменять траекторию полета управляемых высокоточных боеприпасов (типа M982 «Excalibur»), формируя у них ложную картинку местности.

Вашингтон и Сеул привыкли к тому, что вдоль пограничной 38-й параллели базировалось достаточно много систем радиоэлектронного противодействия. Правда, все они представляли армию Южной Кореи. И вдруг товарищ Ким продемонстрировал им, что в эту игру можно играть вдвоем.

И тут у них, как говорится, пазл сложился. О чем не преминул оповестить широкую общественность Чхэ Юн Хван – военный эксперт издания «Ренхап»: «Российская Федерация известна как производитель лучших на планете систем радиоэлектронной борьбы. К тому же до настоящего времени столь мощных и результативных атак со стороны Северной Кореи не наблюдалось. Более того, ведение радиоэлектронной борьбы никогда не считалось сильной стороной Корейской Народной Армии.

Вывод о том, откуда КНДР могла получить такие системы напрашивается сам собой. Скорее всего, Москва передала Ким Чен Ыну свои лучшие системы РЭБ. Возможно, в качестве оплаты за оперативно-тактические ракетные комплексы KN-23».

Естественно, полностью исключать возможность получения Пхеньяном российских систем радиоэлектронного противодействия было бы не совсем правильно. И «Житель», и «Поле-21» прекрасно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. А существующий на сегодняшний день уровень военно-технического сотрудничества Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики не позволяет даже предполагать о существовании каких-либо ограничений в передаче оборонительных систем вооружений.

Другое дело, что наши собственные Вооруженные силы остро нуждаются в подобных системах. Поэтому речь здесь скорее стоит вести о консультативной помощи со стороны российских специалистов в разработке Северной Кореей собственных систем РЭБ.

Что же касается панических настроений в Сеуле и Вашингтоне, то первым неплохо было бы перестать провоцировать своего северного соседа, а вторым – прекратить совать свой звездно-полосатый нос в дела суверенных государств.