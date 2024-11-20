Над Самарской областью уничтожены шесть беспилотников ВСУ
В Самарской области утром уничтожены шесть беспилотных аппаратов, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
В своем Telegram-канале он указал, что в Самарской области утром были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.
По словам Федорищева, оперативные данные свидетельствуют о том, что в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения.
Губернатор подчеркнул важность оперативного реагирования и слаженной работы служб безопасности, которая позволила предотвратить возможные последствия атаки. Подразделения, задействованные в ликвидации угрозы, продолжают находиться в режиме повышенной готовности для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
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