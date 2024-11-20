Над регионом РФ за ночь сбили четыре БПЛА

Российская система ПВО сбила ночью четыре беспилотных летательных аппарата над Орловской областью. Повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

"Этой ночью Орловская область вновь была атакована противником - на территории нашего региона силами ПВО сбиты четыре вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах падения обломков работают оперативные службы", - написал он.

Губернатор Нитикин сообщил, что в Новгородской области сбили несколько БПЛА ВСУ