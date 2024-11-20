$100.03+0.09105.73+0.27
Войти в почту

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ и склад с боеприпасами

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ и склад с боеприпасами. Об этом в среду, 20 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ и склад с боеприпасами
© Минобороны РФ

Отмечается, что таким образом российская армия сорвала ротацию живой силы ВСУ на Красноармейском направлении, передает Telegram-канал военного ведомства.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. Накануне военные также освободили село Новоалексеевка в ДНР.

17 ноября российские военнослужащие заявили, что РФ в скором времени освободит Часов Яр в ДНР. Бойцы ВС РФ отметили, что передний край уже полностью зачищен, они продолжают работать по дальнему краю населенного пункта.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что возвращение Херсона под контроль Россииэто сложная операция. Он добавил, что не может дать точных сроков освобождения города.

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Степановка в ДНР. Сейчас российская армия продолжает планомерно и уверенно продвигаться вглубь позиций противника. Среди прочего были ликвидированы несколько штурмовых бригад и боевая техника Вооруженных сил Украины.

Военные новости
Владимир Сальдо
Минобороны России
Россия
Херсон
Украина