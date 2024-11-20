ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ и склад с боеприпасами

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ и склад с боеприпасами. Об этом в среду, 20 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

© Минобороны РФ

Отмечается, что таким образом российская армия сорвала ротацию живой силы ВСУ на Красноармейском направлении, передает Telegram-канал военного ведомства.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. Накануне военные также освободили село Новоалексеевка в ДНР.

17 ноября российские военнослужащие заявили, что РФ в скором времени освободит Часов Яр в ДНР. Бойцы ВС РФ отметили, что передний край уже полностью зачищен, они продолжают работать по дальнему краю населенного пункта.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что возвращение Херсона под контроль России — это сложная операция. Он добавил, что не может дать точных сроков освобождения города.

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Степановка в ДНР. Сейчас российская армия продолжает планомерно и уверенно продвигаться вглубь позиций противника. Среди прочего были ликвидированы несколько штурмовых бригад и боевая техника Вооруженных сил Украины.