Бойцы ВС РФ применяют под Курахово тактику "волчьей охоты"

Российские военные применяют на кураховском направлении в ДНР тактику "волчьей охоты", разбиваясь на мелкие группы и окружая противника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащие "Южной" группировки войск во время штурмов в зоне СВО начали разбиваться на мелкие группы, окружать ВСУ и загонять украинских военных в ограниченное пространство.

По такому же принципу охотятся волки, напоминают эксперты.

"Постепенно кольцо сужается, что не оставляет шансов бойцам ВСУ удерживать их укрепленные районы и бетонированные подземные позиции. В итоге они сдаются в плен", - отметили в МО РФ.

В ведомстве добавили, что штурмовикам помогают артиллеристы, а также операторы ударных дронов.

Ранее сообщалось, что остатки ВСУ в Курахово не смогут выйти из города без потерь. Над группировкой нависла угроза оперативного окружения. "Для них это станет катастрофой", - заявили эксперты.

Напомним, Курахово находится в 46 километрах от Донецка.