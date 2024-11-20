Кадыров сообщил о ликвидации иностранной диверсионной группы

В конце октября в Брянской области была ликвидирована диверсионная группа иностранцев, в составе которой также находился "татуированный рейнджер". Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, это не были простые или случайные бойцы, это были профессионалы, которые планировали на территории России ряд диверсий.

Один из уничтоженных - татуированный "рейнджер", отметил Кадыров.

Скорее всего, заявил глава Чечни, именно он стал звездой интернета еще год назад, когда президент США Джо Байден встречался с суперсекретными бойцами из суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев.

Тогда эту фотографию Белый дом позорно пытался удалить из сети, напомнил Кадыров.

Он добавил, что благодаря "непрошеному гостю", в его коллекции появился американский армейский пулемет М249. Ранее не удавалось получить целый и новый образец этого оружия.

"А тут рейнджер пересек половину мира… и все для того, чтобы пополнить нашу уникальную коллекцию и доставить его невредимым", - написал Кадыров.

Напомним, 27 октября ФСБ РФ сообщила, что группа украинских военнослужащих, усиленных иностранными наемниками, попыталась прорваться на территорию Брянской области. В результате боестолкновения четыре диверсанта были ликвидированы, а остатки отступающей группы были поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери.

У уничтоженных диверсантов обнаружены иностранное вооружение, экипировка, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам. Сообщалось также, что на теле одного из них была татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.