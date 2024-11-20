В Минобороны рассказали о возможностях ракетных войск и артиллерии ВС РФ

В подразделения Вооружённых сил РФ продолжают поступать РСЗО семейства «Торнадо», ОТРК «Искандер», а также мобильные артустановки «Мста-С» и «Мальва». Об этом рассказали в Минобороны РФ по случаю Дня ракетных войск и артиллерии. В ведомстве подчеркнули, что такие системы успешно применяются в ходе спецоперации. Опрошенные RT эксперты высоко оценивают возможности российской техники. При этом аналитики отмечают, что в ходе СВО артиллерия стала одной из главных ударных сил российской армии.

В российские Вооружённые силы продолжают поступать современные образцы артиллерийской и ракетной техники, которые успешно применяются в ходе СВО. Об этом заявили в Минобороны РФ по случаю празднования Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.

В частности, в воинские подразделения передаются РСЗО семейства «Торнадо» — «Торнадо-С» калибра 300 мм и 122-мм «Торнадо-Г».

«Преимущества данных реактивных систем залпового огня — повышенное могущество реактивных снарядов, высокая скорострельность, большая дальность и мобильность комплексов», — говорится в сообщении МО.

Напомним, оба комплекса были разработаны в НПО «Сплав» имени Ганичева и предназначены для поражения как отдельных, так и площадных целей.

«Торнадо-С» представляет собой глубоко модернизированную версию советской системы «Смерч». По сравнению с предшественником в новой РСЗО была значительно увеличена дальность стрельбы — с 70—90 км до 120 км. Усовершенствования также позволили повысить точность (в 15—20 раз), огневую мощь и скорострельность.

В свою очередь, «Торнадо-Г» стала дальнейшим развитием знаменитой РСЗО «Град». Дальность стрельбы в новой версии выросла вдвое — с 20 до 40 км. В дополнение к этому обновлённая РСЗО получила более мощные боеприпасы и автоматическую систему управления наведением и огнём с самоориентирующейся гироскопической системой курсо- и креноуказания.

Военные считают, что внесённые в конструкцию изменения сделали «Торнадо-Г» в 2,5—3 раза эффективнее «Града».

По словам военного эксперта Александра Широкорада, в основном нововведения в семействе «Торнадо» коснулись разработки новых снарядов.

«Кроме того, сами пусковые установки были улучшены — изменились системы управления и наведения. Новые комплексы можно применять в связке с БПЛА для корректировки ударов. На сегодняшний день «Торнадо» — это очень эффективная система, которая успешно используется в ходе спецоперации», — сказал аналитик в беседе с RT.

Он добавил, что обе установки не исчерпали своего модернизационного потенциала.

«Торнадо-С» и «Торнадо-Г» сейчас являются одними из лучших подобных систем в мире. Но самое интересное, что они имеют возможности к дальнейшему усовершенствованию. Есть много вариантов для этого», — подчеркнул Широкорад.

В режиме шквала

В Минобороны также сообщили, что в настоящее время все ракетные соединения ВС РФ перевооружены на современные оперативно-тактические комплексы «Искандер».

Помимо этого, в артиллерийские части продолжают поступать модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С» и новейшие самоходные артиллерийские орудия (САО) 2С43 «Мальва». Обе установки используют снаряды 152-мм калибра, имеют повышенную скорострельность и могут работать в режиме «шквал огня». Как поясняют в МО РФ, в данном режиме снаряды, выпущенные из одного орудия под разными углами, «одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня».

Установка 2С19 «Мста-С» была создана на «Уралтрансмаше» в 1980-х годах. Модернизированная гаубица 2С19М1 начала поступать в войска в 2008-м году, а в 2014-м на вооружение приняли версию под индексом 2С19М2. На сегодняшний день обе эти модификации применяются в ВС РФ.

В свою очередь, «Мальва» является новейшей разработкой отечественного ВПК — её первые образцы военные начали получать в 2023 году. За создание САО отвечал нижегородский ЦНИИ «Буревестник».

Основным нововведением в этом проекте по сравнению с другими российскими артустановками стало использование нового шасси — орудие размещено на колёсной платформе 8х8 от Брянского автомобильного завода.

Ранее в российской и советской армии использовались артиллерийские самоходки на гусеничном ходу, однако опыт СВО показал необходимость создания колёсной версии. Как утверждают разработчики, новое шасси сделало «Мальву» более мобильной и манёвренной, что критически важно для того, чтобы избежать ответного удара противника в ходе контрбатарейной борьбы.

Кроме того, «Мальва» превосходит гусеничные самоходные артиллерийские установки по дальности хода — она может пройти без дозаправки 1,1 тыс. км. В дополнение к этому САО обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации.

Массогабаритные характеристики позволяют перевозить «Мальву» на военно-транспортном самолёте Ил-76, что также считается одним из её преимуществ.

«Вторая артиллерийская война»

В сообщении по случаю Дня ракетных войск и артиллерии в МО РФ напомнили, что за период проведения СВО пять артиллеристов были удостоены звания Героя России, 14 соединений и воинских частей стали гвардейскими, а три — награждены орденами.

С профессиональным праздником военных поздравил и министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил важную роль, которую ракетные войска и артиллерия играют в нанесении огневого поражения противнику, ведении контрбатарейной борьбы, уничтожении техники и живой силы врага.

«Все эти задачи успешно решают наши ракетчики и артиллеристы, которые в непростых условиях обстановки действуют чётко и слаженно, проявляют стойкость и мужество», — заявил Белоусов.

Он отдельно поблагодарил коллективы оборонных предприятий за их работу по снабжению фронта.

«Качество и надёжность созданных ими ракетных и артиллерийских комплексов позволяют военнослужащим с честью решать важнейшие задачи по обеспечению безопасности государства», — сказал министр.

По словам Александра Широкорада, в ходе СВО артиллерия стала играть более важную роль, чем во многих предшествующих конфликтах.

«Я бы назвал нынешний конфликт второй артиллерийской войной, если первой считать мировую войну 1914 года. Танки и самолёты, активно задействовавшиеся во Второй мировой войне, сейчас отступили на второй план. Причём танки стали нередко выполнять роль артустановок — машина делает несколько выстрелов и уходит, не приближаясь к противнику. То же самое и с самолётами», — пояснил он.

Опыт спецоперации опроверг утверждения некоторых специалистов, которые в 1990-е годы говорили, что время артиллерии проходит, добавил Широкорад.

«Тогда даже предлагалось сократить калибр 122 мм, то есть убрать все установки типа «Гвоздика». В итоге в СВО сегодня участвуют и 122-мм системы. Сейчас воюют даже старые установки, такие как 100-мм противотанковые пушки «Рапира», — добавил аналитик.

Схожим образом в беседе с RT оценил роль артиллерии в спецоперации и подполковник запаса Олег Шаландин.