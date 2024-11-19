В Пентагоне заявили об истощении запасов американского ПВО

Глава индо-тихоокеанского командования Пентагона Самуэль Папаро заявил об истощении запасов американского ПВО из-за конфликта на Ближнем Востоке и поддержки Украины.

«Это отъедает с наших складов, сказать по-другому было бы нечестно. От запасов США высокотехнологичных возможностей», — цитирует его РИА Новости.

Папаро пояснил, что это обусловлено передачей систем Patriot и ракет «воздух-воздух».

Ранее постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву.