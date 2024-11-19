США продолжат делиться с Украиной разведывательными данными в надежде улучшить положение украинских войск на поле боя. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Во время общения с журналистами Миллер подтвердил, что Вашингтон делился с Киевом данными разведки и продолжит это делать. При этом он заявил, что не собирается говорить о том, означает ли вмешательство США в конфликт использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных американских ракет ATACMS.

Ранее газета New York Times написала, что президент Соединенных Штатов Джо Байден санкционировал использование Украиной ракет дальнего поражения для ударов по территории вглубь РФ. 19 ноября Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от Вашингтона соответствующее разрешение, заявив о намерении использовать баллистические ракеты ATACMS.

Минобороны РФ заявляло, что в ночь на 19 ноября ВСУ применили ракеты ATACMS для атаки по Брянской области. Пять снарядов были уничтожены, еще один поврежден. В результате падения на военном объекте произошел пожар, который удалось ликвидировать, не допустив жертв и разрушений.