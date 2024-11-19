«Калашников» представил улучшенный АК-12

Концерн «Калашников» в ходе международной выставки «Интерполитех-2024» представил усовершенствованную версию автомата АК-12.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова инженера-конструктора Тимофея Пономаренко.

Эксперт отметил, что АК-12 является самой новой разработкой. Сотрудники концерна при создании обновлённой версии оружия учитывали замечания бойцов СВО. Пономаренко считает, что АК-12 стал самым удобным автоматом после изменения его рукояти и формы приклада, который теперь можно регулировать в зависимости от положения стреляющего.

Была улучшена кучность стрельбы автомата, добавлены планки Пикатини.

Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о разработке нового дрона-камикадзе, который уже к концу ноября планируется испытать в зоне спецоперации.

«Калашников» выполнил контракт на поставку СВЧ армии России.

«Калашников» испытал компактный автомат АМ-17.

В сентябре президент концерна «Калашников» заявил о необходимости разработки средств комплексной эшелонированной защиты от дронов.