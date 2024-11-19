Белгородский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Беспилотники атаковали Алексеевку в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, противовоздушная оборона сбила несколько дронов. В результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий оказались повреждены производственные помещения.

«Кроме того, зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света», — добавил он.

Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия. Последствия атаки уточняются.

Напомним, что 19 ноября Гладков заявил об атаке беспилотников на два населенных пункта в регионе. В поселке Борисовка оказался посечен фасад и частично разрушена крыша инфраструктурного здания, также пострадали частный дом и два авто. В Устиновке дрон рухнул рядом с частным домовладением и выбил окна.