Российская армия освободила Новую Ильинку в Донбассе. Бойцы там подняли флаг РФ. Об этом сообщили военкоры.

«В Донбассе под российским контролем оказался еще один населенный пункт — Новая Ильинка. Там водружен флаг РФ. Бойцы 114-й бригады 51-й армии продолжают уверенное продвижение, закрепляясь на освобожденных территориях», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Агентство направило редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. Успешная операция была реализована подразделениями группировки войск «Центр», передает RT со ссылкой на Минобороны РФ.