В Норвегии заявили об атаке США на Россию

Соединенные Штаты фактически атаковали Россию ракетами ATACMS в тот момент, когда Вооруженные силы Украины использовали это оружие для атаки по Брянской области. Об этом в своем блоге на Substack пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен.

«Это американские ракеты дальнего радиуса действия, их применение полностью зависит от американской разведки и целеуказания, управлять этим оружием будут американские солдаты, а наводить его будут американские спутники. Это атака США на Россию, крупнейшую ядерную державу мира», — пишет Дисен.

В ООН сделали заявление после после удара американскими ракетами по России

Политолог напомнил, что Москва заранее предупредила западные страны о том, что на применение украинцами американских ракет будет дан жесткий ответ.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что применение Украиной дальнобойных ракет по типу ATACMS усиливает риски начала ядерной войны