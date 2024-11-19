В Воронежской области дроны атаковали промпредприятие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали промышленное предприятие в Воронежской области, произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, выпускающее исключительно гражданскую продукцию, в одном из районов Воронежской области. На предприятии произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники эвакуированы", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на месте работают пожарные и другие оперативные службы.