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В Волгоградской области сбили украинский беспилотник

Над Калачевским районом Волгоградской области уничтожили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Волгоградской области сбили украинский беспилотник
© Газета.Ru

По его словам, пострадавших и повреждений не зафиксировано.

На фоне попытки атаковать регион аэропорт Волгограда приостанавливал работу. Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Волгоградской и Ростовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".

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