19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ впервые применили баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области. ВСУ выпустили шесть ракет, российская ПВО сбила пять ракет и повредила еще одну.

Удар Вооруженных сил Украины по Брянской области американскими ракетами ATACMS является сигналом того, что Запад хочет эскалации. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита G20.

«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. Без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные, Путин об этом многократно говорил, невозможно. Он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 км, будет одобрена», — сказал он журналистам по итогам саммита.

Вашингтон и Киев давно и втайне готовились к применению ATACMS по целям в глубине России. Об этом свидетельствует скорость, с которой украинцы применили американские тактические комплексы. По сообщениям СМИ, Джо Байден дал разрешение на применение в ночь с 17 на 18 ноября, а спустя всего сутки был нанесен удар с помощью ATACMS.

По данным Минобороны, 6 из 5 ракет, запущенных украинской стороной, были перехвачены штатными средствами ПВО (С-400 и «Панцирь»).

Одна ракета была повреждена и упала на техническую территорию военного объекта в Брянской области, что привело к возникновению пожара. Целью удара, предположительно, был 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ), расположенный недалеко от города Карачев. В нем проживают около 17 тыс. человек, до Брянска 43 километра.

При этом официально никто из руководства Пентагона и Белого дома так и не взял на себя смелость объявить о решении Байдена по применению ATACMS, подчеркивает американский Институт изучения войны (ISW).

Самый «высокопоставленный» чиновник, который комментировал тему, — это заместитель советника США по национальной безопасности Джонатан Файнер и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. Оба рядовые клерки.

При этом Владимир Зеленский добивался такого разрешения с тех пор, как в мае этого года администрация Байдена впервые разрешила Киеву стрелять по России из предоставленного Америкой дальнобойного оружия. Тогда речь шла про ракеты GMLRS, запускаемые с РСЗО HIMARS дальностью поражения до 80 км.

Причем, политики в Вашингтоне врали, извивались, убегали от прямых ответов. В общем, вели себя привычно. Даже было неясно, на что распространяется разрешение Байдена: Пентагон заявил, будто ВСУ разрешили бить GMLRS только по регионам, непосредственно граничащим с Харьковской областью, чтобы сдержать российское наступление.

Американское издание Defense News отмечает, что в Вашингтоне уже несколько раз, как флюгеры, меняли свою позицию относительно украинского вооружения. На протяжении всего СВО такая ситуация повторялась в отношении истребителей F-16, ракет большой дальности и танков Abrams. Сначала американцы от всего отказывались, при этом продолжая тайные переговоры.

Defense News со ссылкой на высокопоставленные источники пишет, что переоценивать решение Вашингтона не стоит.

Вряд ли аналитики Пентагона вдруг пришли к выводу, что именно сейчас ракеты большой дальности будут более полезными, чем раньше. Это скорее политический жест в ответ на то, что Северная Корея якобы направила более 10 тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне России в Курской области.

Причем все ведущие западные издания, от NBC до Politico, комментируя решения Байдена, подчеркнули: американская разведка так и не обнародовала неопровержимых доказательств присутствия спецназа КНДР ни в Курской области, ни в каком-то ином российском регионе. Даже американский министр обороны Ллойд Остин заявил журналистам 18 ноября, что северокорейские войска вообще не участвовали в сражениях.

Таким образом, мифический корейский спецназ стал лишь поводом к тому, чтобы Байден в очередной раз проявил себя, как флюгер, поддавшись на оружейное лобби. Сейчас он действует в интересах производителя корпорации Lockheed Martin – крупнейшего военного подрядчика Пентагона, производителя ATACMS.

Американское издание Axios пишет со ссылкой на некий анонимный источник (видимо, в Вашингтоне других уже не осталось), что администрация Байдена разрешила Украине использовать ATACMS с единственной целью: чтобы припугнуть Северную Корею от отправки дополнительных войск. Axios подчеркивает, что расположения северокорейских войск и склады боеприпасов, якобы доставленных из КНДР, будут первоочередными целями для атак ATACMS.

Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что украинцы сами по себе неспособны применять ATACMS. Для этого необходимы спутниковые разведданные от НАТО, а также наземный обслуживающий персонал. Таким образом, время применения ATACMS по российской цели в Брянской области доказывает: и американский персонал Lockheed Martin давно был развернут у российских границ, и Пентагон заранее предоставил ВСУ спутниковые данные для навигации.

Defense News пишет, что ATACMS нее смогут создать военного перевеса. Запасы ракет у Америки невелики – настолько, что она не отправляла их на Украину на протяжении большей части СВО. В то же время Пентагон утверждал, что Украина имеет собственное дальнобойное оружие, в основном беспилотники.

Кроме того, Российская армия давно вывела многие свои самолёты за пределы 300-км зоны, уже после майского решения Байдена по GMLRS ожидая, что США в конце концов смягчат свои требования.