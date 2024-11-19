Украинский беспилотник уничтожили в Новошахтинске Ростовской области

Украинский беспилотник уничтожили в районе Новошахтинска в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По данным дежурно-спасательных служб, пострадавших в инциденте нет. Повреждений не допущено.

Ранее Слюсарь рассказывал, что за минувшую ночь в Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников. Дроны сбивали под Таганрогом, в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.

Из-за падения одного их БПЛА взрыв произошел на трассе в Белокалитвинском районе — осколочное ранение получил водитель грузовой «Газели», который остановился на трассе для отдыха. Мужчину доставили в районную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.