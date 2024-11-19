Минобороны РФ сегодня сообщило, что имеет подтвержденные данные о применении оперативно-тактических ракет американского производства по территории России. Ночью 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью ATACMS по объекту в Брянской области.

Расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять ракет. Фрагменты поврежденного снаряда упали на техническую территорию военного объекта. Возник пожар, но жертв и разрушений нет.

В свою очередь, генштаб ВСУ не подтвердил информацию об ударах ATACMS по РФ. В комментарии 24 каналу там заявили, что не владеют такими данными.

Лавров раскрыл подробности атаки с помощью ATACMS на Брянскую область

Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Так, агрессию со стороны любой неядерной страны, но с участием или при поддержке ядерной, будут считать их совместным нападением на Россию. Кроме этого, ядерный ответ возможен при критической угрозе суверенитету нашей страны даже обычным оружием, при массированном старте крылатых ракет, БПЛА, других летательных аппаратов и пересечении ими границы РФ.

Полковник запаса, начальник зенитно-ракетных войск КСПН 2007−2009 гг. Сергей Хатылев в беседе со «Свободной Прессой» отметил, что всегда существует расстояние между намерениями, конкретной обстановкой и действием. Законодательно и документально должно быть все записано на бумаге однозначно. Это дает и политическим, и военным руководителям право на определенное действие.

«Но, не разобравшись, мгновенно привести ядерные силы в готовность, отправить подводные лодки в районы боевого предназначения и нанести удар по Америке, Франции или Англии, ну, давайте не будем выступать с такими оголтелыми предложениями. Давайте вспомни, что летом ATACMS работали по Севастополю и по Крымскому мосту и в большем количестве. Мы тогда получили боевой опыт, научили работать, создали систему, как их обнаруживать и как стрелять. И затевать ядерную войну из-за шести ракет точно не стоит», — пояснил собеседник издания.

По словам полковника, крайне важно разобраться в обстановке. У России есть каналы, в частности по линиям МИД или спецслужб, по которым необходимо позицию донести и еще раз объяснить. При этом важно понимать, что провокации со стороны Киева, а значит и Запада, обязательно будут.

«Это же делается специально, спровоцировать, чтобы потом сказать, а мы действовали в ответ русским, когда они применили. Поэтому войска НАТО мы введем на Украину, дадим еще вооружения, демаркационную линию проведем, они этого добиваются. Решение наше будет однозначно, и мы должны ответить жестко, сурово, чтобы они почувствовали. Кстати, после налетов, которые в последние дни и ночи совершаются на Украину, может быть нанесен удар в 2-3 раза мощнее. Либо конкретно по Киеву, по всем ставкам, по углубленным командным пунктам, по органам управления, либо по Бескидскому тоннелю, по мостам и по всем остальным логическим цепочкам, которые связывают Украину с Польшей, Румынией, Закарпатьем. Будет это ответом? Конечно, да», — уточнил Хатылев.

Он добавил, что еще одним ответным действием Москвы может стать поставка ракет, например, хуситам Йемена. В США, которые сосредотачивают свои силы на противостоянии с Китаем, подобное развитие событий точно не нужно.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что удар ВСУ по Брянской области американскими ракетами ATACMS является сигналом того, что Запад хочет эскалации.