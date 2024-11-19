Дания передала Украине шесть истребителей F-16

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна передала Украине шесть истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление она сделала во время совместной пресс-конференции с Зеленским. Как уточнила Фредериксен, позже Копенгаген отправит ВСУ еще 13 истребителей. Кроме того, Дания также выделит новый пакет военной помощи Украине размером более 130 миллионов евро.

«Наши планы относительно F-16 не изменились. <...> Шесть уже доставлены — это первая партия. <...> Потом будет еще одна партия», — заявила она.

Ранее стало известно, что США планируют в ближайшие дни объявить о новой военной помощи Украине.