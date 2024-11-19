Хуситы атаковали судно в Красном море

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило о новой атаке на судно в Красном море. Как сообщает организация в своем Telegram-канале, оно нарушило их запрет на заход в порты Израиля.

Утверждается, что целью атаки с применением баллистических и корабельных ракет стало судно Anadolu S. Как рассказал представитель военных сил хуситов Яхья Сариа, «удар был точным и прямым». Он добавил, что на судно напали, поскольку оно не отреагировало на предупреждения военно-морских сил, а владеющая им компания нарушила решение о запрете захода в порты.

Представитель вооруженных сил хуситов подчеркнул, что йеменские войска продолжают военно-морскую блокаду Израиля и будут наносить удары по всем кораблям, которые с ним связаны, направляются в его порты или имеют дело с израильскими властями. По словам Сариа, атаки не прекратятся, пока Тель-Авив не откажется от агрессии против сектора Газа.

Напомним, что хуситы с октября 2023 года блокируют проход связанных с Израилем коммерческих судов по Красному и Аравийскому морям. Кроме того, они предпринимали попытки атак на суда, которые шли в Индийском океане.