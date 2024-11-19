Боец ВСУ Виталий Мухин, взятый в плен в Курской области, обратился к президенту РФ Владимиру Зеленскому. Видео опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военный предупредил украинского лидера о том, что за применением ракет ATACMS для ударов по России последует жесткая «ответка». Он призвал Зеленского подумать об этом, напомнив о том, что предыдущая идея Киева о наступлении в Курской области уже провалилась.

Ты хоть понимаешь, какая будет ответка? Я понимаю, что когда будет ответка, тебя наверное уже не будет на Украине. Там наши близкие. С Курским направлением вышла полная херня, в результате чего тысячи-тысячи погибших, пропавших без вести и пленных. Сейчас ты пытаешься еще больше накрутить этот момент, спороть еще большую херню. Ответка полетит по дислокациям ВСУ и технике, которые расположены зачастую вблизи жилых районов, — сказал он.

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Бойц добавил, что «ответка» ВС РФ должна «взбодрить» Зеленского.

Ранее газета NYT сообщала, что Байден разрешил применение армией Украины дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Журналисты предположили, что на первых этапах вооружение будут использовать для защиты украинских войск в Курской области.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что шесть ракет ATACMS ночью 19 ноября ударили по территории Брянской области. По данным оборонного ведомства, расчеты ЗРПК «Панцирь» и ЗРС С-400 сбили пять из них, еще одна ракета была повреждена.