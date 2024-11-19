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Серийные бомбоубежища спасут от ракет АТАCМS и «Нептун». Но хватит ли их на всех россиян?

В России налажен серийный выпуск «инновационных» убежищ модульного типа для защиты людей от военных угроз, включая ядерный взрыв. Производство конструкции под названием «Куб-М», разработанной ВНИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС, развёрнуто в Дзержинске Нижегородской области. Насколько эффективным будет такое укрытие? Могут ли россияне быть уверенными в своём спасении в случае массовых ракетных атак?

Серийные бомбоубежища спасут от ракет АТАCМS и «Нептун». Хватит ли их на всех россиян?
© Свободная пресса

А такие атаки очень вероятны. Киев, как пишут СМИ, хотя официально это пока не подтверждается, всё-таки получил разрешение от Вашингтона бить ракетами ATACMS по территории России. Есть данные о таком же согласии Франции и Британии на ракеты SCALP и Storm Shadow. Впереди, возможно, «добро» Берлина на Taurus. Споры по поводу дальности ударов и регионов, которые подвергнутся атакам, вторичны. После того, как очередная «красная линия» РФ будет пройдена, угроза станет всеобщей.

Надежды на отмену этих решений Трампом, малое количество и дороговизну западных ракет, имеющихся в распоряжении Киева, не должны приводить к самообману. Украина наращивает производство ракет собственного производства. Уже изготовлены первые 100 ракет Р-360 «Нептун», утверждает министр обороны Рустем Умеров. А есть ещё перспективная 500-километровая «Гром-2», дальнобойный дрон «Паляница»...

Поэтому убежища в российских городах как никогда актуальны. Тем более это соответствует позиции ООН, которая отреагировала на известия о предстоящих ракетных ударах по России призывом «обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились». Поскольку опора на ООН находится в центре внешнеполитической концепции Москвы, имеет смысл внять позиции офиса Антониу Гуттериша.

«Куб-М» - первый шаг в этом направлении. Укрытие защищает от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, падения обломков строительных конструкций, ударной волны, включая световое излучения ядерного взрыва, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, опасных химических веществ и пожаров. Системы жизнеобеспечения гарантируют автономное существование в течение 48 часов.

Основным достоинством укрытия «Куб-М» называют мобильность. Его можно перевозить авто- и железнодорожным транспортом. Стандартная комплектация включает помещение на 54 человека и технический блок. Модуль представляет из себя стандартный 40-футовый контейнер, внутри которого имеются нары для людей, похожие на полки плацкартного вагон. Вокруг контейнера возводится металлический каркас и укладываются бетонные блоки.

Срок изготовления и монтажа «Куб-М» не более трёх месяцев. При этом производство, транспортировка и установка укрытия якобы вдвое дешевле, чем возведение стационарного ЗСГО — защитного сооружения гражданской обороны, указывает разработчик. Купить подобный защитный бункер можно... в онлайн-магазине, как на привычных «Озон» или «Вайлдберриз». В одной из компаний за него просят 38 млн рублей.

В релизе ВНИИ ГОЧС подчёркивается, что производство «Куб-М» поддерживается на уровне государства (проект постановления правительства о создании в РФ мобильных убежищ был опубликован ещё в мае): «Начало серийного производства модульного убежища представляет собой важный шаг к повышению безопасности граждан. В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения».

Но есть ли у России время на разработку и внедрение новых систем защиты? Ракеты вот-вот могут полететь. Не означает ли поддержка правительством производства мобильных укрытий того факта, что именно на них теперь сделана ставка? А если так, может ли «Куб-М» стать альтернативой традиционному бомбоубежищу? Хватит ли у страны материальных ресурсов на их изготовление и размещение? Наконец, хватит ли таких укрытий на всех россиян?

С учётом вместимости стандартного модуля «Куб-М», для того, чтобы обеспечить такими убежищами жителей приграничных Курска, Белгорода и Брянска нужно 20,8 тыс. укрытий на сумму почти 800 млрд рублей. Если к ним добавить также находящийся в опасной зоне Воронеж — вдвое больше. Донецк, Луганск и Мариуполь — втрое больше. Крым — в четыре раза. Ростов-на-Дону — в пять больше. Это десятая часть всего бюджета РФ. Потянем?

А есть ещё вся остальная страна вплоть до Москвы и далее. На днях беспилотник ВСУ долетел до Ижевска. Под ударом с территории новых стран НАТО огромный Петербург. Объективно, столь продвинутое, технически сложное и дорогое укрытие, не может массово использоваться для защиты всего населения. Его могут приобретать директора для защиты сотрудников, чиновники, олигархи в качестве бункера в загородный дом и т. п.

Рациональный выход из положения нашли власти Белгорода, расставив повсеместно по городу простые и дешевые бетонные «коробки», вполне способные защитить людей от осколков при обстрелах. А большего и не надо. Парадокс, но в Донецке за многие годы террора со стороны ВСУ до такого решения не додумались — на это в беседе с «СП» ранее указывал военкор Дмитрий Селезнёв. Так может, масштабировать белгородский опыт?

Другое дело, что события развиваются столь стремительно, что угроза обстрелов ракетами с обычной боевой частью очень быстро может смениться ядерной опасностью (после обновления Путиным ядерной доктрины Медведев поспешил анонсировать Третью мировую). Расставить по всей стране, у каждого подъезда, бетонные коробки, которые на новом уровне эскалации никак не помогут, было бы верхом недальновидности.

Так что же делать? Перестать изобретать велосипед и сообразить, наконец, что ничего лучше, системы гражданской обороны, построенной в СССР, для нашей страны быть не может. Ибо она выросла из реальности многолетнего противостояния холодной войны, к новой версии которой РФ вновь стремительно приближается. Значит, нужна разветвлённая сеть классических заглубленных бомбоубежищ, на предприятиях и в жилых массивах.

Они уже есть, советская власть постаралась, их нужно лишь быстро реанимировать. Пока всё находится на этапе инвентаризации, как в Омске или, например, во Владимире, и констатации, насколько всё запущено. Приступить на третий год боевых действий всего лишь к переписи укрытий — это надо суметь. Сколько же времени уйдёт на их восстановление? Впрочем, не везде так. В Новосибирске к ракетным атакам всё уже готово.

Кстати, недавно был введён ГОСТ для бомбоубежищ. На бумаге прописаны глубина заложения, толщина перекрытий, стен, вентиляция, вода и проч. Однако, слишком уж серьёзный подход в складывающейся ситуации, видимо, вреден. Дорога ложка к обеду. Пока чиновники составят техзадания, найдут деньги, подрядчиков, поделят «откаты» и, наконец, доведут до ума укрытия, спасать, возможно, будет некого.

Требуются решения, которые могут быть реализованы быстро.

Следует рассматривать в качестве потенциальных укрытий все имеющиеся подвалы, независимо от их назначения. А они есть почти в каждом доме. Повесить указатель. Назначить ответственного на случай атаки, который откроет убежище. Познакомить с ним каждого жильца или работника, снабдить контактом. Провести хотя бы одну тренировку. Если для этого требуется изменить правовой режим в регионе или стране — сменить его.

Это позволит защитить людей немедленно. И лишь сделав этот первый и главный шаг, преступить к совершенствованию, улучшению укрытий: очистке, проводке электричества, связи, установке вентиляции, герметизации конструкций для повышения класса радиационной защиты, завозу воды, еды и лекарств и т. д. В зависимости от возможностей местных бюджетов и стремления местных жителей выжить в экстремальных условиях.

Гражданская оборона теперь наш главный национальный проект.

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