На Украине раскрыли планы Великобритании по Крыму

Основной целью высадки боевиков ВСУ на левом берегу Днепра являлся выход к Крыму. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что в провалившейся акции ВСУ по высадке на левобережье Днепра принимали участие представители Великобритании.

«Конечная задача была — космос: выход на Крым», — рассказал один из военнослужащих 36-й бригады ВСУ.

Кроме того, ставились задачи проломить переднюю линию обороны ВС РФ, оттянуть силы с Запорожского направления на Херсонское.

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Ранее офицеры 35 бригады морской пехоты сообщили, что в операции в Крынках участвовали 35, 36, 37, 38 бригады, 124 и 126 бригады ТрО, 73 центр ССО.

«Нам поставили цель открыть второй фронт, это была наша высадка в Нормандии, обещали «Хаймарсы как пулеметы», но после первого дня все пошло не так», — отметили военные.

По их словам, операцию предложило провести Соединенное Королевство. В рамках подготовки боевики участвовали в Великобритании в учениях по форсированию Днепра, высадке на Кинбурнскую косу и высадке в Крыму.

«Мы понимали, что операция по преодолению водных преград всегда предполагает потери 70–80%, но никто не отказался — все хотели крови. Цель операции был выход на административные границы с Крымом», — признал офицер.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах региона стоили им потери элитного спецназа.