Украина планирует произвести тысячи крылатых ракет и ракет-дронов

Украина планирует произвести 30 тысяч дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также три тысячи крылатых ракет и ракет-дронов в следующем году. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

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По его словам, в этом году страна произвела более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов к артиллерии калибром от 60 до 155 мм. Зеленский отметил, что темпы военного производства будут наращиваться.

«В следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов. Поставлена задача сделать по меньшей мере 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов», — сказал он на выступлении в Верховной раде.

Президент отметил, что Киеву удалось привлечь более 40 оборонных компаний из союзных стран для работы на Украине. Зеленский добавил, что в сфере украинского военно-промышленного комплекса работают более 600 отечественных компаний, обеспечивающих 300 тысяч рабочих мест.

На прошлой неделе американская газета The Wall Street Journal сообщила, что у Вооруженных сил Украины появились дроны, которые способны преодолевать российские средства радиоэлектронной борьбы. В статье говорится, что поставщики наращивают производство дронов с компьютерным управлением, «которые дешевы и не поддаются электронному подавлению». Отмечается, что подобные «роботы» со встроенными компьютерами, разработанными американской Auterion и рядом украинских фирм, уже используются на фронте и скоро «заполонят» все небо на поле боя.