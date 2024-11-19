Боррель высказался о дальнейших поставках боеприпасов Украине

Евросоюз продолжит поставлять Украине боеприпасы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания глав Минобороны стран ЕС в Брюсселе.

Боррель во время общения с журналистами рассказал, что несколько дней назад страны содружества практически выполнили задачу по поставке Киеву миллиона боеприпасов. Страны ЕС не собираются останавливаться и дальше будут поставлять украинской армии снаряды, подчеркнул он.

Напомним, что в феврале 2023 года Боррель пообещал, что страны ЕС поставят Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение года. Однако к марту 2024 года Еврокомиссия признала, что обещание выполнить не удалось. В середине марта украинские власти жаловались, что получили лишь 400 тысяч обещанных снарядов.

Зеленский рассказал, когда настанут решающие моменты конфликта

19 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина якобы достигла паритета с РФ по количеству артиллерийских снарядов. По его оценке, еще несколько месяцев назад соотношение было в пользу России.