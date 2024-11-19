Воронка от 500-килограмовой бомбы может иметь диаметр восемь метров

В Telegram-канале "Воевода вещает" размещено изображение воронки, образовавшейся после взрыва бомбы ФАБ-500. Известно, что такие боеприпасы оставляют отметины в земле диаметром восемь метров и глубиной три метра. Поэтому при попадании в какое-либо укрепление от него вообще может ничего не остаться.

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Видно, что рядом находится вражеский бронеавтомобиль, у него сорвана вся передняя часть корпуса. Обычно, даже гораздо более тяжелые боевые машины переворачиваются, если рядом с ними сработала "пятисотка". Радиус поражения такой бомбы - 230 метров.

Носителями таких бомб, оснащенных унифицированными модулями планирования и коррекции, являются бомбардировщики Су-34. Они также могут доставлять к целям другие высокоточные "подарки", в том числе массой 1500 и 3000 кг.