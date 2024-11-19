Во Франции заявили об ограниченном числе ракет SCALP для Украины

Франция располагает ограниченным числом дальнобойных ракет SCALP, которые может поставить Украине. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет французская газета Le Monde.

Издание отмечает, что Париж уже передал Украине десять таких ракет, а всего обязался поставить 40 единиц.

При этом источник издания уточнил, что Франция по-прежнему обсуждает с Великобританией поставки Киеву ракет, которые там называют Storm Shadow. И в распоряжении Лондона таких ракет больше, чем у Парижа, утверждает газета.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS. Сегодня на Украине заявили о первом применении ATACMS для удара по российской территории. Указывалось, что целью стал объект в районе города Карачев, который находится недалеко от Брянска и в 130 километрах от границы с Украиной.

В свою очередь в Минобороны России подтвердили, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. По данным военного ведомства, ЗРК С-400 и «Панцирь» сбили пять из них, шестую удалось повредить, ее фрагменты упали на техническую территорию, спровоцировав пожар, который был оперативно потушен.