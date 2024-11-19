Сербия и Казахстан обеспокоены возможной эскалацией на Украине

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заявил, что официальные Белград и Астана обеспокоены возможной эскалацией конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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В рамках пресс-конференции с Токаевым Вучич заявил, что стороны планируют провести консультации на уровне МИД по всем важным вопросам. Президент Сербии подчеркнул, что Белград и Астана обеспокоены происходящим в последние дни.

Вучич добавил, что установление мира имеет существенное значение для развития «обеих стран и континентов».

19 ноября в Министерстве обороны России заявили, что в ночь на вторник украинские войска нанесли удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами ATACMS.

17 ноября газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Как утверждали источники издания, предполагается, что изначально целью атак станут российские войска в Курской области и якобы присутствующие там северокорейские военные.