«Список готов!»: Ядерная доктрина Путина «нацелена» на объекты НАТО

Есть список объектов, которые будут поражаться в случае прямых угроз от стран НАТО во главе с США, заявил НСН Дмитрий Стефанович. Обновленная ядерная доктрина РФ подразумевает перечень объектов на территории стран НАТО, которые будут поражаться при неблагоприятных для России сценариях, заявил научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в разговоре с НСН. Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, ядерное сдерживание осуществляется против стран, блоков и союзов, которые рассматривают РФ в качестве противника, обладают ядерным либо другим оружием массового поражения или «значительным боевым потенциалом сил общего назначения». Стефанович отметил, что это уже официальный сигнал странам НАТО во главе с США. «Есть готовый список объектов, которые будут поражаться в тех или иных сценариях. Я на сто процентов уверен, что речи не идет про объекты на территории Украины. Украина здесь вообще ни при чем. Речь здесь про объекты на территориях стран НАТО, это авиабазы, порты, позиции противоракетной обороны. Такие объекты могут стать целями. Оружие может быть применено и стратегическое, и нестратегическое, с любого вида базирования. Все будет определяться конкретной оперативной обстановкой. Тяжело отрицать связь этого документа с решением США разрешить атаки вглубь РФ. Я думаю, документ был готов какое-то время, просто смотрели, что будет делать противник. Мы перешли от вербальных предостережений к серьезным официальным документам», - рассказал он. По его словам, «ограниченного» сценария в случае перехода ядерной черты не будет, эскалацию спровоцируют западные атаки по «чувствительным» объектам РФ. «Цель в таком случае - обеспечить прекращение функционирования противника как полноценного государства, лишить его военной мощи, лишить промышленности. Вряд ли речь идет об ограниченных сценариях. Если дойдет до перехождения ядерной черты, уже будет стоять вопрос, кто останется живым на этой планете. Но я думаю, что до ядерной фазы еще многое может произойти. Если будет использоваться западное оружие по чувствительным объектам нашей страны, мы увидим воздействие на разведывательную западную инфраструктуру. Скорее всего, удары будут по военным кораблям с применением тех же «Цирконов». Но один «Циркон» ничего не решит. Поэтому хочется верить, что эскалация закончится раньше», - заключил собеседник НСН. До этого российский лидер Владимир Путин заявлял, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», поскольку Киев может наносить такие удары только с помощью спутников НАТО, передает «Радиоточка НСН».