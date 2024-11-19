Полиция Молдавии сообщила о падении беспилотника в пригороде Кишинева

Утром во вторник, 19 ноября, возле «Кишинев Арены» (Arena Chișinău) в пригороде столицы Молдавии обнаружили беспилотник. Об этом сообщает TVR MOLDOVA.

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В полиции сообщили, что дрон был замечен около 11:20 по местному времени. Гражданин уведомил полицейских о летающем объекте, позже этот объект был обнаружен на земле возле «Кишинев Арены». На место отправили взрывотехников для обследования беспилотника.

Это четвертый подобный инцидент в Молдавии за последние десять дней. Чуть более недели назад, 10 ноября, на территории страны обнаружили два дрона: первый - в окрестностях села Фарладаны (Каушанский район), а второй - в селе Новые Боросены в Рышканском районе Молдавии. Позже беспилотники находили в нескольких десятках километров от Кишинева.

Глава МИД Молдавии Михай Попшой утверждал, что эти дроны связаны с украинским кризисом. По его словам, беспилотники относятся к «типу ложных целей» и используются, чтобы вводить в заблуждение ПВО.