Полиция Молдавии заявила о падении беспилотника в пригороде Кишинева

Полиция Молдавии сообщила о падении беспилотника в пригороде Кишинева, передает ТАСС.

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Как уточнил генеральный комиссариат полиции республики, в этот раз дрон обнаружили в периметре между торговым центром "Порт молл" и спорткомплексом "Арена Кишинев". Его обнаружили в 11:20 (12:20 мск). На месте работают взрывотехники и другие специалисты.

11 ноября МИД Молдавии заявил о двух беспилотниках, упавших на территории страны. Ведомство сообщило, что они якобы были запущены из России.

Дроны были обнаружены на севере и юге страны: около села Фырлэдень в районе молдавского города Каушень и у села Новые Боросены в Рышканском районе. Беспилотники не были оснащены взрывчаткой.

В МИД Молдавии назвали нарушение воздушного пространства страны "недружественным жестом со стороны РФ" и потребовали немедленного прекращения запуска беспилотников. Вместе с тем министерство не привело каких-либо доказательств того, что беспилотники были российскими.

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В апреле МИД Молдавии также сообщал о появлении обломков беспилотника на территории страны, рядом с украинской границей. Пограничная полиция Молдавии обнаружила обломки у населенного пункта Этулия-Влэдичены в Гагаузской автономии.