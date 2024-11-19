В Минобороны РФ подтвердили удары ATACMS по территории РФ

ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Уточняется, что атака была совершена в 03:25. В МО РФ отметили, что ЗРК С-400 и «Панцирь» сбили пять из них, шестую удалось повредить, ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, спровоцировав пожар. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее на Украине заявили о первом применении ATACMS для удара вглубь РФ. Указывалось, что целью стал объект в районе города Карачев, который находится недалеко от Брянска и в 130 километрах от границы с Украиной.

Напомним, что на прошедших выходных сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что если это решение действительно было принято и доведено до Киева, то это «новый виток напряженности» в конфликте.