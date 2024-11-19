Ганчев сообщил о боях в промзоне Купянска Харьковской области

Российские войска продолжают успешно действовать в районе Купянска Харьковской области, где идет работа по зачистке промзоны. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет РИА Новости. "Наши ребята продолжают развивать успех в районе Купянска: идет работа по зачистке промзоны города от врага. Все это дает нам уверенность в том, что наш регион скоро будет освобожден", — сказал он. Ганчев добавил, что российские войска ежедневно наносят удары по позициям противника на харьковском направлении. 19 ноября сообщалось, что ВС России закрепились на окраине Купянска и расширили зону контроля на данном участке. Как уточнил подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко, в населенном пункте идут полноценные городские бои с планомерным выдавливанием бойцов. Накануне в Купянск приезжал президент Украины Владимир Зеленский, там он заслушал доклады командиров подразделений.