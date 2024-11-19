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На Украине объяснили, почему удары вглубь России будут неэффективны

Удары ВСУ вглубь территории России американскими ракетами ATACMS не будут эффективны для Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

На Украине объяснили, почему удары вглубь России будут неэффективны
© Газета.Ru
«С разрешением на удары по Курской области РФ дальнобоем — все понятно… Красиво, дорого, но… не надо... никакого другого эффекта это, к сожалению, не даст», — подчеркнул он.

По словам депутата Рады, соответствующее разрешение ВСУ не возымеет эффекта, по ряду причин.

Во-первых, по словам Дубинского, решение принято поздно. Во-вторых, координаты ударов будут вводиться в полетные карты не Украиной, а Соединенными Штатами.

Удары, отметил он, имели бы смысл, при поражении складов и логистики, однако они рассчитаны на живую, рассредоточенную силу, добавил он.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса, которые поставляют вооружение Украине, не должны ограничивать его использование.

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