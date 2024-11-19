Названа причина решения Байдена по ударам ATACMS

Доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке заявил, что уходящий в отставку президент США Джо Байден хочет помешать плану своего преемника Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Жаке прокомментировал разрешение, которое Байден дал Украине на удары дальнобойными ракетами ATACMS по России. СМИ сообщали, что ВСУ разрешено наносить удары «для защиты» своих подразделений пока только на курском направлении. Трамп в ходе своей кампании обещал положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

«Не исключено, что такое обострение конфликта является для администрации Байдена, как и для некоторых стран НАТО, <…> способом осложнить вероятное изменение внешней политики при будущей администрации Трампа», - заявил швейцарский эксперт.

Жаке добавил, что атаки ATACMS не способны изменить стратегический баланс сил в пользу Украины. Он подчеркнул, что Украина часто совершает атаки с использованием дронов, но это не влияет на ситуацию.