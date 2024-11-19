Политолог Маркелов объяснил изменения в ядерной доктрине России

Политический советник, политический психолог Сергей Маркелов в беседе с RT назвал изменения в ядерной доктрине России адаптацией к опыту, полученному в вооружённых конфликтах.

«Этот указ имеет политико-психологическое значение. Дополнения в ядерной доктрине России являются адаптацией нашей ядерной доктрины к опыту в конфликтах, военных действиях, который мы получили и получаем сейчас. Мы увидели, как западные страны придумали историю с непрямым участием в конфликте», — отметил Маркелов.

По словам политолога, западные страны являются прямыми участниками конфликта, которые «прикрываются поддержкой и поставкой оружия».

«Мы обязаны учесть эти факторы, потому что они и в будущем точно будут. Когда две стороны могут воевать по тем или иным причинам, а все остальные сочувствующие не участвуют напрямую в этом конфликте и, как бы не нарушая международной конвенции, всё равно помогают. Это обновление ядерной доктрины бьёт по рукам вот такую форму участия в конфликтах. Главное положение, которое внесено в доктрину, — мы принимаем нападающей стороной на нас любую страну, если она — ядерная страна — помогает другой стране», — считает он.

Политолог отметил, что такое решение повлияло на решения других стран.

«Мы видим, как у (канцлера ФРГ Олафа. — RT) Шольца, (президента Франции Эммануэля. — RT) Макрона, британцев и американцев резко упала скорость поддержки Украины. Она и так была не очень, но появились паузы, появилась ответственность перед странами, перед миром. Безусловно, доктрина уже начала работать на защиту России. Суть доктрины в этом. Это хорошее интеллектуальное и профилактическое решение», — уточнил он.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину страны.

В документе определены условия применения ядерного оружия, среди которых назван старт баллистических ракет против России.

Кроме того, агрессия против России или её союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного будет рассматриваться как совместное нападение.