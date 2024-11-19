Летчик-истребитель РФ написал на ракете "Ну где же ты, мой F-16!"

Опубликовано фото российской ракеты с задорной надписью: "Ну где же ты, мой F-16!".

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Боеприпас в кадре подвешен к самолету. Судя по длинным стабилизаторами и элементам их крепления, лихой призыв украшает управляемую ракету класса "воздух-воздух" Р-77. Это ракета средней дальности с радиусом поражения 110 километров активной радиолокационной головкой самонаведения - основное оружие в воздушных боях.

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После запуска ракета следует в район цели, повинуясь сигналам инерциальной системы наведения и командам самолета-носителя. Компьютер последнего отдает приказ о включении АРЛГСН, когда, по его расчетам, Р-77 сблизилась с целью на дистанцию захвата. F-16, к примеру, ракета увидит за 16 километров.

На этом связь самолет с ракетой не прерывается. Носитель продолжает передавать на компьютер Р-77 математическую модель цели. При срыве наведения выполняется повторный поиск и захват. Предусмотрена и работа в условиях плотного электронного противодействия.

Если передача с носителя данных о скорости цели и расстоянии до нее невозможна, наведение выполняется по шаблонным траекториям, заложенным в память ракеты. Возможно также работа АРЛГСН в пассивном режиме - в этом случае ракета полетит к источнику помех, совмещенному с целью.

"Выходите на бой, пилотессы хохлячьи!", - пишет FighterBomber.

Однако шансы у Р-77 встретиться с F-16 невелики - по крайней мере, сейчас. На Украине хорошо осведомлены о возможностях как этой ракеты, так и других, имеющихся в арсенале ВКС РФ. Поэтому они предпочитают держать американские подарки в глубоком тылу, используя F-16 для перехвата российских ракет - и то неудачно.

К тому же истребителей у ВСУ очень мало даже для одного воздушного боя.