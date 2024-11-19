В Турции заявили о разжигании США ядерного конфликта у границ РФ

США намеренно разжигают ядерный конфликт с Россией посредством размещения ракет в Европе. Об этом заявил председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель, передает издание dikGAZETE.

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«В разгар напряженности в отношениях между Россией и Западом, по мере продолжения конфликта на Украине США делают ставку на размещение ядерных ракет на территории стран Европейского союза. Они сознательно разжигают напряженность на западных границах России», — заявил он.

По данным издания, американские власти хотят устроить «контролируемую эскалацию» конфликта с российской стороной, чтобы разрушительные последствия легли на европейских союзников.

Сель отметил, что «безответственное, циничное и откровенно человеконенавистническое поведение» администрации США может спровоцировать угрозу для гражданского населения стран ЕС. Кроме того, по мнению автора, конфликт может закончиться «неконтролируемой эскалацией с катастрофическими последствиями в глобальном масштабе».

10 июля Белый дом опубликовал заявление от имени правительств США и ФРГ, в котором говорится, что США начнут «эпизодическое» развертывание своих средств огневого поражения большей дальности в Германии в 2026 году, а впоследствии планируется их постоянное размещение на территории ФРГ.