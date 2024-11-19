Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики, — говорится в публикации в Telegram-канале оборонного ведомства.

Накануне военные ВС РФ освободили село Новоалексеевка в ДНР.

17 ноября российские военнослужащие заявили, что РФ в скором времени освободит Часов Яр в ДНР. Бойцы ВС РФ отметили, что передний край уже полностью зачищен, и они продолжают работать по дальнему краю населенного пункта.

Группировка «Центр» Вооруженных сил РФ ранее освободила населенный пункт Михайловка в ДНР. До этого российские солдаты освободили населенные пункты Желанное Второе и Островское в ДНР. Также российские солдаты освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области.