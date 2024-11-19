На Украине заявили о первом ударе ATACMS вглубь территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, впервые применили ракеты ATACMS для удара вглубь территории России. Об этом заявляет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«[ВСУ] впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ», — заявил собеседник издания.

«РБК-Украина» сообщило о якобы первом ударе ATACMS по объектам на территории России. Как утверждается, украинские военные нанесли удар по объекту в городе Карачев Брянской области. Издание отмечает, что населенный пункт находится в 130 километрах от границы с Украиной.